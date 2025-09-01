NHKのラジオ国際放送などの中国語ニュースで、中国籍の外部スタッフだった男性が沖縄県の尖閣諸島を「中国の領土」などと発言した問題を受け、NHKが男性に賠償を求めた裁判で、東京地裁は男性に1100万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。問題の発言は去年8月19日午後1時過ぎに生放送された中国語のニュースで、原稿を読んでいた中国籍の外部スタッフだった男性が尖閣諸島を「中国の領土」などと発言したものです。こうした発