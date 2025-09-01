2024年のM-1グランプリ準々決勝進出や、2023年の第53回NHK上方漫才コンテストの本選に出場した吉本興業の漫才コンビ・パーティーパーティーのきむきむ（34）とひらかわ（38）が1日、自身のX（旧ツイッター）でコンビ解散を発表した。11日の大阪・森ノ宮よしもと漫才劇場での公演がラスト舞台になる。 【写真】Xで思いをつづったきむきむ きむきむは「たくさん応援していただいたのに大きな結