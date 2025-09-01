チェルシーのニコラス・ジャクソン獲得に失敗したバイエルン・ミュンヘンはすでに次なるターゲットを定めたようだ。『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、バイエルンは現在アタランタに所属する27歳のナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマン獲得に動いているという。英3部に所属するチャールトン・アスレティックのU-18出身であるルックマンはこれまでにエヴァートンやRBライプツィヒ、フラム、レスター・シ