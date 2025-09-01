海外各リーグは８月３１日、各地で行われ、日本代表の米国遠征（６日メキシコ戦、９日米国戦）に選出された選手たちが、代表合流前最後の一戦で、各国で結果を残した。＊＊＊オランダ１部フェイエノールトのＦＷ上田綺世は、スパルタ戦の後半に２得点し、４―０の快勝に貢献した。開幕３試合連続ゴールで、今季通算４得点とした。「自分がいろんなところにこだわってきたことが数字につながっている」と手応えを示した