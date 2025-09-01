フランスのジュエリーブランド「ショーメ」が１日、大阪・夢洲の大阪・関西万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」のオープニングイベントを開催し、モデルで女優の朝比奈彩が登壇。同ブランドのアンバサダーが１７１センチの長身に白のドレス姿で現れると、報道陣から「ほっそ！」「顔ちっさ！」などと驚きの声が漏れた。エキシビジョンのテーマは「自然美への賛歌」。朝比奈は「私も出身地が淡路島（兵