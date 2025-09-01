タレントの武井壮が１日、都内で行われたワークマン秋冬新製品発表会に出席した。武井は同社のリカバリーウェア「ＭＥＤＩＨＥＡＬ」シリーズを着用して登場した。司会者から「新鮮」と言われると、「タンクトップじゃないですからね」と照れ笑い。３８００円のグレーのセットアップの着心地について「僕は縫い目とか内側に折り重なっている部分が気になると、着なくなることも多いですが、ＭＥＤＩＨＥＡＬは全く心地悪い部分