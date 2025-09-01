俳優の三浦友和（73）が1日放送のフジテレビ「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。孫について語った。この日は5日に公開されるの映画「遠い山なみの光」出演の三浦に密着インタビューを敢行。息子で歌手の三浦祐太朗の子供について話題を振られた。「孫っていうのが、人ん家の子っていうよりもこれがDNAなのかって思います」と声を弾ませ「本能的なものがあって」と説明。「だからみんな可愛いっていうんじゃない