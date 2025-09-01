７月の大相撲名古屋場所で初優勝を果たした幕内琴勝峰（２６＝佐渡ヶ嶽）が、新たな目標を掲げた。琴勝峰は秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）の新番付が発表された１日、千葉・松戸市の部屋で会見に参加。「また上位（東前頭５枚目）に入ることができたので、しっかり挑戦する気持ちでやっていきたい」と語った。８月に約１か月間、全国で行われた夏巡業にも参加。「巡業中とかも声をかけてもらう回数とか、拍手をもら