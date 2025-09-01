ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＣＢＣ制作、月〜金曜・後１時５５分）が、関西地区の２０２５年度８月の月間平均視聴率で個人全体２．８％を記録し、個人全体では、同時間帯で初の月間平均視聴率単独トップを獲得した（ビデオリサーチ調べ、関西地区）。２０２３年度から年度平均視聴率（個人全体）２年連続で単独トップを獲得した名古屋地区に続き、２４年度は関東地区でも初の年度単独トップを獲