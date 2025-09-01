俳優の三浦友和（73）が1日放送のフジテレビ「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。同世代の俳優に抱いていた感情を明かした。。この日は5日に公開されるの映画「遠い山なみの光」出演の三浦に密着インタビューを敢行した。72年に俳優としてデビュー。「年が凄い近いんですよ」と、当時、個性の強い役柄を演じることが多かった萩原健一さんについて語り始めた。「そういう方達がやっている作品が非常にウケてい