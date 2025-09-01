◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦井上尚弥―ムロジョン・アフマダリエフ▽ＷＢＯ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦武居由樹―クリスチャン・メディナ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定戦１２回戦高田勇仁―松本流星（９月１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）世界スーパーバンタム級４団体統一王