【モデルプレス＝2025/09/01】SUPER EIGHTの横山裕が8月31日、日本テレビ系「Golden SixTONES」（毎週日曜よる9時〜）の生放送に登場。8月30日・31日に放送された日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」チャリティーマラソンゴール後のエピソードを明かし、反響が寄せられている。【写真】横山裕、森本慎太郎と見間違えた人物◆横山裕、森本慎太郎と見間違えた人物は？8月30日・31日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48-