川地洋平アナウンサーが今、最も旬な食材で丼を作る「最旬！丼マン」。８月２９日（金）は、和歌山県白浜町から生中継で、夏から秋に獲れるカツオ「戻りガツオ」をご紹介します。和歌山の戻りガツオは黒潮の関係でさらに脂がのって超美味！漁は日が昇る前から朝まで行われ、多い時は一日４トン〜５トンのカツオが獲れるということです。獲れたばかりのカツオやマグロなどはひろ福丸水産の直売所で店頭販売。とても人気があり