9人組ガールズグループNiziUのRIMAが1日、大阪・関西万博のフランスパビリオンのエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」オープニングイベントに登壇した。老舗ジュエリーブランド「ショーメ」のネックレス、イヤリング、ブレスレットなどのジュエリーを着用してフォトコールに登場したRIMAは特別展を鑑賞し「入った瞬間から世界観がステキでアートみたい」と話した。フランスパビリオンは「アムール〜愛の賛歌〜」がテーマ。