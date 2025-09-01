中国やロシアなどが主導する上海協力機構の首脳会議で1日、習近平国家主席が演説し、トランプ政権を念頭に「いじめ行為に反対する」と述べ、アメリカへの対抗姿勢を打ち出しました。中国・天津では1日、習近平国家主席やロシアのプーチン大統領、インドのモディ首相ら20か国余りの首脳が参加する、上海協力機構の全体会議が行われ、冒頭で習主席が演説しました。習主席は、アメリカのトランプ政権を念頭に「陣営同士の対立やいじめ