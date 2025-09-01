17年に解散したガールズグループ「Especia」の元リーダーでシンガー・ソングライターHALLCA（ハルカ＝31）が1日、SNSを更新。「先日無事に元気な女の子を出産しました！初めての出産は壮絶すぎて、産まれた瞬間『人間が出てきたー！』って叫んだ笑」と第1子の長女を出産したと発表した。「ずーっと会いたかったよ。今は生活が一変し、全身痛いし大変だけど、家族に支えられながら幸せな時間を過ごしてます」と近況を報告した。HA