高須クリニックの高須克弥院長（80）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。大手書店「紀伊國屋書店」の大阪・本町店の公式Xが紹介した書籍について「差別的な表現を助長しかねない可能性があった」として謝罪した件に言及した。同書店は「このたび当店SNSにて先日紹介した書籍について、差別的な表現を助長しかねない可能性があったことを真摯に受け止めております」と報告。「ご不快な思いをされた皆さまには深くお詫び申し上げ