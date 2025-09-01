「教授って給料いいんでしょう？」このようなイメージを持っている方も多いでしょう。研究室を持ち、講義を行い、メディアに登場する姿を見ると、華やかで安定した職業のように映るのではないでしょうか。実際、大学教授の平均年収は一般的な会社員の平均年収を大きく上回ることがあるようです。 しかし、近年では大学ごとの給与格差が広がっており、大学ごとの規模や財政状況、国公立か私立かといった違いによって大学