能登半島地震が起きた石川県から千葉県に避難していた父親に去年12月、暴行を加え死亡させた傷害致死の罪に問われている男の初公判が千葉地裁で開かれ、男は起訴内容を認めました。無職の大久保実被告（45）は去年12月、千葉県君津市久保の自宅アパートで同居していた父親の大久保誠一さん（当時78）の胸を蹴る暴行を加え、肋骨を骨折させるなどけがをさせ、その後、死亡させた罪に問われています。きょう、千葉地裁で開かれた初公