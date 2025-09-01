俳優の田中みな実さん、［Alexandros］川上洋平さん、デザイナー・アーティストの篠原ともえさん、アイドルデュオ・ROIROM、ヘアメイクアップアーティストのKUBOKIさんが、「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」に登壇しました。 【写真を見る】【 田中みな実 】ROIROM本多大夢 & 浜川路己を絶賛「白目がキレイ。全身から透明感があふれてる」今年、製品誕生から20周年を迎えるPanasonicのヘアドライヤー