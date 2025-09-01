東京・世田谷区で1日午後1時半頃、若い女性が血だらけで倒れているのが見つかりました。女性は首を切りつけられた可能性があり、意識がないということで、警視庁が犯人の行方を追っています。午後1時半頃、世田谷区野沢で「路上に血まみれの女性が倒れている」と通報がありました。警視庁などによりますと、女性は20代から30代くらいとみられ、意識不明の重体で、首の辺りを刃物のようなもので切りつけられた可能性があるというこ