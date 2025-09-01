JR越後線で9月1日、岩室～巻駅間の踏切で車と列車が衝突する事故がありました。この事故の影響で、巻～吉田駅間の上下線で運転を見合わせています。事故があったのは、新潟市西蒲区巻甲のJR越後線変電所踏切です。JR東日本新潟支社によりますと、衝突したのは柏崎駅を午後0時11分発の新潟駅行き2両編成の列車ということです。警察や消防によりますと、1日の午後2時半ごろ「踏切内で車と電車が衝突した」と消防に通報が