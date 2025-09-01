アニメ『SPY×FAMILY』Season3の初回が、テレビ東京系ほかにて10月4日23時より放送されることが決定。併せて、キャラクターデザイン・嶋田和晃描き下ろしのメインビジュアルが公開された。【動画】少年はなぜ〈黄昏〉になったのか？『SPY×FAMILY』Season3第1弾PV本作は、累計発行部数3800万部突破の遠藤達哉による同名漫画をアニメ化したハートフルコメディー＆スパイアクション。世界各国が水面下で激しい情報戦を繰り