先月30日に結婚を発表したユーチューバー・はじめしゃちょー（32）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。和装ウエディングフォトを披露した。はじめしゃちょーは「ウェディングフォト和装バージョン」とつづり、センスで新婦の顔を隠した2ショットを投稿。これにファンからは祝福とともに「これみたかったのー！！お似合いすぎるよ〜」「顔ちっちゃ」「完璧な身長差すぎてウラヤマです！！」「美人オーラがすごい」「も