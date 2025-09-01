10月6日（月）発売の田中ちえ美2nd写真集（イマジカインフォス）のタイトル・先行カット第3弾が発表された。 【写真】田中ちえ美2nd写真集の先行カット第3弾を見る 発表されたタイトルは『田中ちえ美写真集 reveal』。「reveal」には「明らかにする」「今まで隠されていたものを見せる」という意味があり、田中がこれまで見せてこなかった大人の女性としての「美しさ」「強さ」を表現している。紙面にはこれまでの人生を赤裸