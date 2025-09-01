【モデルプレス＝2025/09/01】嵐の二宮和也が主演を務める映画『８番出口』が、8月29日の公開から3日間で観客動員671,840人、興行収入9億5391万900円を記録。3日間の興行収入は、2025年公開の実写映画で1位を獲得した（興行通信社調べ）。【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結◆二宮和也主演「８番出口」公開3日間の興行収入発表公開初日の上映後舞台挨拶には、二宮と小松菜奈、河内大和、そして川村元気監督が登壇。公開初