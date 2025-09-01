阪神は1日、「FamilywithTigers」の対象試合にて、監督・コーチ・選手が着用した「FamilywithTigers限定ユニフォーム」をサイン入りで出品するチャリティオークションを開催すると発表した。収益金（一部経費を除く）は「日本財団子どもサポート基金」へ寄付。また、西宮市民を対象に「子育て家庭ショートステイ事業」や「子ども食堂事業」等の子供・子育て支援を行うために西宮市へも寄付を行う。