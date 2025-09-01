俳優の三浦友和（73）が1日放送のフジテレビ「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。家族について語った。この日は5日に公開されるの映画「遠い山なみの光」出演の三浦に密着インタビューを敢行。スタッフから俳優人生を支えるものについて尋ねられた。「独り身だったらこんなに頑張ってない。やっぱり家族の存在って大きい」としみじみ。「養ってるとかそういうことじゃない。家族がいるからちゃんとした人間でい