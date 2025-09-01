気象台は、午後2時34分に、大雨警報（浸水害）を稚内市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・稚内市に発表 1日14:34時点宗谷地方では、2日明け方まで土砂災害に、1日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水1日夕方にかけて警戒1時間最大雨量35mm■礼文町□大雨警報・土砂災害2日明け方にかけて警戒■利尻町□大雨警報・