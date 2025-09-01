自動車各社のソフトウエア開発に向けた人材確保への取り組みホンダやマツダ、トヨタ自動車といった自動車メーカーが、電動化や自動運転に欠かせない高度なソフトウエア技術の開発に向け、専門人材の確保を急いでいる。他業界も含めて獲得競争は激しく、採用制度の充実や拠点の拡大に取り組む。ホンダは2030年度までの10年間でソフト関連の研究開発に約2兆円を投じる。高い専門性を持つ人材には市場価値に照らした報酬や労働条