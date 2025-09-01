静岡県の伊東市議会9月定例会が9月1日から始まり、田久保真紀市長に対する不信任決議案と刑事告発の議案が全会一致で可決されました。 【写真を見る】不信任決議案可決で田久保真紀市長「中身精査させていただきたい」 議長「一刻も早く辞職して」＝静岡・伊東市 議会ではまず、田久保市長が百条委員会への出頭を拒否した件、卒業証書などの記録の提出拒否した件、百条委員会で委員からの質問に対する証言を拒否した件、百条委員