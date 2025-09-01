俳優の森田涼花が9月1日、自身のXを更新。アミティープロモーションに所属することを発表した。【写真あり】森田涼花が新事務所に所属を発表新しい宣材写真と共に「より一層精進」森田は、今年4月に前事務所の退所を発表していた。Xで「おはようございます この度、森田涼花は株式会社アミティープロモーションに所属させていただく運びとなりました」と報告した。続けて「私らしく楽しみながらより一層精進して参りますので