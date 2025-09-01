2025年8月30日。大手町三井ホールにて、シンガーソングライター・崎山蒼志の単独公演が開催された。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真この日は、昼公演の＜いつかみた国（独奏・2025）＞と、夜公演の＜i 触れる SAD UFO（独奏・2025）＞という二部構成。彼の原点である1stアルバム『いつかみた国』と、2023年にリリースされた最新アルバム『i 触れる SAD UFO』を、独奏という形で再現するという特別なライブで