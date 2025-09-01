アフガニスタン東部でマグニチュード6.0の地震が発生し、これまでに500人以上が死亡したということです。地元メディアは死者数は大幅に増える恐れがあると伝えています。アメリカ地質調査所によりますと、アフガニスタン東部、ナンガルハル州で日本時間1日未明、マグニチュード6.0の地震が発生しました。地元メディアによりますとこれまでに500人以上が死亡し、1000人以上がケガをしたということです。救助活動が続いていますが、