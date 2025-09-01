フリーの石井亮次アナウンサーがＭＣを務めるＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜、午後１・５５）が、関西地区の８月の月間平均視聴率で個人全体２・８％となり、個人全体で同時間帯（ＮＨＫ含む）初の月間平均視聴率単独トップを獲得したことが１日、分かった。番組は２０２３年度から年度平均視聴率（個人全体）２年連続で単独トップを獲得している好調の名古屋地区に続き、昨年度には関東地