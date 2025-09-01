日本テレビ系「おしゃれクリップ」が８月３１日に放送され、山崎育三郎、井桁弘恵がＭＣを務めた。この日は、女優・広瀬すずがゲスト。広瀬と親交の深いダイアン・津田篤宏がＶＴＲ出演し、知られざるエピソードを明かした。広瀬と、約６年前から月１ペースで飲んでいるという津田は「（広瀬が）むちゃくちゃ酒が強いんです。心配なんですよ。いつまで飲んでいるの？っていう…。僕が一番最初に帰りますから。いっつも。スト