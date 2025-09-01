シンガー・ソングライターの宇多田ヒカル（42）が1日、自身のインスタグラムを更新。10歳の息子に足のサイズで追いつかれたことを報告し、足のツーショットを披露した。「10才になった息子に足のサイズ追いつかれて、前々から履きたいと言われてた私のかわいいSacaiの靴を共有し始めた」と靴を共有し始めたことを報告。スニーカーを履いた足のツーショットを公開し、「もうどっちがどっちか分からない」とつづった。フォロワ