シンガー・ソングライター福山雅治が1日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）で、元NHKアナウンサー武田真一、お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太、同局の黒田みゆアナにドームライブへの出演をオファーした。福山は番組テーマソング「万有引力」を手がけている。昨年6月、横浜アリーナで行われたライブでこの曲を歌った時には、ゲストとして武田がギター、山里と黒田は木琴を担当した。福山はデビュー35周年に