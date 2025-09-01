赤城乳業は今秋冬、クリーム系主力ブランド「ソフ」「フロリダサンデー」「ミルクレア」を強化する。加えて、「ガツン、とみかん」の高価格帯商品や既存技術を生かした新製品でブランド価値向上に挑む。人気コンテンツ「ハイキュー」とのコラボ企画も展開し、若年層をはじめ幅広い層の購買意欲を喚起する。長島弘和営業本部営業部部長兼営業企画部部長は「生活必需品の値上げや買い控えが続く中、6月中旬以降の猛暑も追い風となり