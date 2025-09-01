俳優織田裕二（57）が31日、TBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。いかりや長介さんからもらった手紙で「踊る大捜査線2」をやる気になったと明かした。結果として173億円で邦画実写で興行収入ランキング1位になっている「踊る大捜査線THE MOVIE2レインボーブリッジを封鎖せよ！」（2003年公開）について、織田は「作るつもりはなかった」と話している。主役の青島俊作刑事を演じた織田は「いかりやさんからお手紙を