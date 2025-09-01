オリックスの頓宮裕真捕手（28）が1日、自身のインスタグラムを更新。第2子男児誕生を報告した。頓宮は「8月20日 第二子男の子誕生！！」と書き出し、生まれたばかりの愛息の写真をアップ。「産んでくれた妻に感謝支えていけるように、これからも顔晴ります！！！」と妻への感謝と決意を記した。プロ7年目の頓宮は今季、107試合に出場。打率.254、10本塁打、48打点を記録している。私生活では2020年4月に亜大時代の同