2024年に、藤本タツキのマンガを映画化した『ルックバック』の大ヒットで旋風を巻き起こした押山清高監督。そんな彼が次回作に選んだのは、故郷・福島県の総合情報誌「ふくしままっぷ」のブランドムービー『赤のキヲク』だった。 参考：『ルックバック』が“捨てなかった”表現することへの希望灯された光をいつまでも胸に 本作は、福島県の今と魅力を詰め込んだ総合情報誌「ふくしままっぷ」を、より多くの人