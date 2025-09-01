明治は今秋冬、チーズ・デイリーファット・調理食品・冷凍食品・フローズンデザートの5カテゴリで新商品7品を発売する。国産生乳を活用し、健康志向や節約志向の高まりに応えながら、既存品の価値強化と新商品投入による市場活性化を狙う。道家民樹執行役員グローバルフードソリューション事業本部長は、「価格改定でコスト上昇を吸収しつつ、既存品の付加価値を高め、新商品の新たな提案で市場拡大を目指す」と意欲。健康志向や体