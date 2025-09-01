「健康経営NAVIテラス」は、新サービス「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」を2025年9月1日より提供開始。 健康経営NAVIテラス「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」 「健康経営NAVIテラス」は、新サービス「NAVI JOURNEY(ナビ・ジャーニー)」を2025年9月1日より提供開始しました。健康経営の現状把握から計画立案、認証取得支援までを一貫するこのサービスは、無料診断プランと4つの有料サポートプランで構成され、