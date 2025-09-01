日本アクセスは「新商品グランプリ2025秋冬」の結果を公表した。グランプリには、ニコニコのり「30種の素材が入った野菜ふりかけ」が選ばれた。各部門1位とトレンド賞は次の通り。【グランプリ／加工食品部門】「30種の素材が入った野菜ふりかけ」（ニコニコのり）【冷蔵食品部門】「燻し風たくあん刻んでみちゃいました」（新進）【冷凍食品部門】「大阪王将 肉汁爆弾餃子」（イートアンドフーズ）【アイス部門】「ミニカップ悪魔