仙台89ERSは8月30日、片岡大晴アンバサダーの海外挑戦所属クラブ決定を発表。モンゴルのダルハン・ユナイテッドでプレーすることになった。 現在39歳の片岡は、184センチ80キロのシューティングガード。仙台高校、白鷗大学を経て、リンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）でキャリアを始めると、京都ハンナリーズ、レバンガ北海道でもプレーした。仙台でBリーグ開幕を