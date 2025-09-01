防災の日に合わせて、警視庁は首都直下地震が発生した際に、通行が禁止される主要な道路を実際に規制して、訓練を行いました。警視庁「青梅街道は進入禁止となっております」1日、東京・杉並区の環状7号線では、首都直下地震などの大地震が発生した想定で、交通規制の訓練が行われました。都内で震度6弱以上の地震が起きた際は、緊急車両の通行のため、環状7号線から都心方向や、高速道路・国道6路線の一般車両の通行が禁止となる