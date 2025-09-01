「椛島光 Calendar 2026.01-2026.12」（KADOKAWA）が11月28日に発売される。また本商品の予約受付が8月29日より開始された。 【写真】「椛島光 Calendar 2026.01-2026.12」収録カットを見る 本作は椛島本人たっての希望で、発行部数13万部超の写真集「未来ちゃん」などで知られる写真家・川島小鳥が撮影を担当。川島が撮影した西野七瀬の写真集「風を着替えて」(2016年、集英社刊)がきっかけで川島の作品に感銘を受けたとい