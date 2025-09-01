バンダイ ライフスタイル事業部は、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT−G」において、12月20日から、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」とジュエリーブランド「THE KISS」とのコラボ商品を発売する。シルバーリング5種を展開する。また、店頭販売に先駆け、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、8月28日から予約販売を開始した。また、THE KISSが運営する通販サイト「FanFunMARKETでも