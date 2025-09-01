「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午後２時現在で、トリケミカル研究所が「買い予想数上昇」で４位となっている。 ８月２９日の取引終了後、２６年１月期の連結業績予想について、売上高を２６０億円から２３０億円（前期比２１．７％増）へ、営業利益を６０億５０００万円から５５億円（同４．６％増）へ、純利益を５０億円から４８億円（同３．３％減）へ下方修正した。 先端半導体